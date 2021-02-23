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تغريم دورتموند 75 ألف يورو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:00 م
دورتموند
دورتموند
وكالات
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سيدفع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الاثنين،  غرامة قدرها 75 ألف يورو، بعدما خرق لاعبوه قواعد الصحة والنظافة في الدوري المحلي خلال احتفالات في حافلة الفريق.

وكانت رابطة الدوري الالماني اتخذت قرارا بتغريم دورتموند بعد نشر صور للاعبيه يحتفلون السبت، من دون أقنعة أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، في حافلة الفريق، بعد الفوز في "الدربي" على مضيفه شالكه في المرحلة 22.

ومن دون تردد وافق دورتموند على دفع الغرامة، وتزامن ذلك مع اصداره لاعتذار في اليوم التالي (الأحد)، في وقت تعيش ألمانيا حالة إغلاق منذ نوفمبر بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأثارت الرابطة أيضا مسألة السماح لحوالي 200 مشجع بالتجمع خارج ملعب النادي المخصص للتمارين من أجل استقبال الحافلة التي كانت تقل اللاعبين والجهاز التدريبي فور وصولها إلى دورتموند بعد الفوز برباعية نظيفة في "دربي" مدينة الرور الصناعية على جاره اللدود شالكه، ليتقدم للمركز السادس.

وتناوب على الرباعية الهداف الدولي النروجي إرلينغ هالاند (هدفان) والانجليزي جايدون سانشو والبرتغالي رافايل غيريرو.

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