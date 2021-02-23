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جيران عقار فيصل المحترق يطالبون بالرجوع لمنازلهم: إحنا في الشارع (فيديو)
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:51 ص
رقية جمال
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كشف عمرو عبد المنعم، أحد ملاك وحدة بعقار مجاور لعقار فيصل المحترق، عن معانتهم بعد إخلاء العقار بسبب احتراق عقار فيصل.
وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن حريق عقار فيصل نشب يوم السبت في الساعة الرابعة عصرًا، وفي فجر الأحد 1 فبراير قامت الشرطة بإخلاء العقار الخاص بهم، معقبًا: "توقعنا في مشكلة في العقار بتاعنا، وقالوا إن الحريق يزداد وقد يؤدي لسقوط العقار المحترق بأي لحظة، ومنذ ذلك اللحظة إحنا في الشارع ومحدش سأل فينا إحنا هنعمل إيه".
وتابع أحد ملاك وحدة بعقار مجاور لعقار فيصل المحترق، أن زوجته وأبناءه متواجدين في منزل حماته، وهو ينام في عمله أو داخل سيارته، منوهًا بأن العقار به 36 أسرة، وحارس العقار جميعهم بنفس الوضع والمعاناة، لافتًا إلى أنهم توجهوا للحي والمحافظة والنيابة العامة، وأكدوا لهم أنهم لن يمكن عودتهم إلا بعد سقوط العقار المحترق أو هدمه ولم يحددوا موعد مؤكد لرجوعهم، معقبًا: "إحنا داخلين على فترة امتحانات للأولاد، وعايزين موعد محدد نرجع بيوتنا".
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