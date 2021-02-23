جيران عقار فيصل المحترق يطالبون بالرجوع لمنازلهم: إحنا في الشارع (فيديو)

كشف عمرو عبد المنعم، أحد ملاك وحدة بعقار مجاور لعقار فيصل المحترق، عن معانتهم بعد إخلاء العقار بسبب احتراق عقار فيصل.





وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن حريق عقار فيصل نشب يوم السبت في الساعة الرابعة عصرًا، وفي فجر الأحد 1 فبراير قامت الشرطة بإخلاء العقار الخاص بهم، معقبًا: "توقعنا في مشكلة في العقار بتاعنا، وقالوا إن الحريق يزداد وقد يؤدي لسقوط العقار المحترق بأي لحظة، ومنذ ذلك اللحظة إحنا في الشارع ومحدش سأل فينا إحنا هنعمل إيه".



