اتبع هذه النصائح عند شراء جهاز كمبيوتر مستعمل

في حالة كنت ترغب في شراء جهاز كمبيوتر مستعمل لكي تستخدمه وتريده في حالة جيدة تجنب الوقوع في الأخطاء عند الشراء وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تجنب أجهزة الكمبيوتر التي يزيد عمرها عن 3 سنوات

تبدأ أجهزة الكمبيوتر في إظهار عمرها بعد فترة الـ 3 سنوات الأولى، حيث تصبح وحدة المعالجة المركزية أكثر بطئًا بشكل ملحوظ، ويفتقر الكمبيوتر إلى اتصالات USB-C للأجهزة المحمولة الحديثة، وسيتقلص حجم محرك الأقراص الثابتة إلى مستويات سيئة.





راقب المواصفات

- تجنب أجهزة الكمبيوتر المزودة بمحركات أقراص صلبة (HDDs)، اعتبر محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD) إلزاميًا تمامًا، بغض النظر عن عمر الكمبيوتر، ويجب أن يكون حجمها 128 جيجابايت على الأقل؛ تأتي بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة مزودة بمحركات أقراص صغيرة بسعة 64 جيجابايت وهي صغيرة بشكل غير قابل للاستخدام.





- بالنسبة للمعالج، ابحث عن الجيل السابع أو أحدث من وحدة المعالجة المركزية Intel Core، يمكنك معرفة ذلك لأنه سيحتوي على رقم مثل -7000 أو -8000 أو أعلى، مثل Intel Core i5-8400.

- يجب عليك أيضًا البحث عن شاشات Full HD IPS، وستبدو الشاشات المستندة إلى TN باهتة وغير واضحة.





افحص البطارية

العنصر الوحيد الأكثر أهمية في الكمبيوتر المحمول هو البطارية، والبطارية غير السليمة هي السبب الأكثر شيوعًا لقيام شخص ما ببيع جهاز الكمبيوتر المحمول القديم.





امسح القرص الصلب قبل بدء الاستخدام

يجب أن تمسح القرص الصلب بنفسك قبل البدء في استخدام جهاز كمبيوتر مستخدم أو حتى تم تجديده.





التزم بأجهزة الكمبيوتر المجددة

يمكنك العثور على أجهزة الكمبيوتر التي تم وصفها بأنها "مُجدَّدة"، فيتم فحص جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي تم تجديده للتأكد من أنه يعمل، ويأتي مع ضمان، وغالبًا ما يتم استبدال المكونات القديمة لإعادته إلى حالته الجديدة.