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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في البنوك المصرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 23-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مع منتصف التعاملات الصباحية للبنوك،  وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس الأحد، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، وجاءت أسعار اليورو في البنوك على النحو التالي :
 
أسعار اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 23-2-2021

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.83 جنيه للشراء
 
19.05 جنيه للبيع 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.83 جنيه للشراء.
 
19.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.91 جنيه للشراء.
 
19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.85 جنيه للشراء.
 
19.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.91 جنيه للشراء.
 
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.84 جنيه للشراء.
 
19.08 جنيه للبيع.
 


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