بعد تسلم الجرعات.. كيفية تخزين لقاح كورونا في مصر؟



في ضوء حصول مصر، على شحنات متعددة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، فقد أعدت وزارة الصحة، خطة محكمة لتخزينها ثم توزيعها على الفئات المستحقة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق تخزين لقاحات كورونا في مصر.



تخزين لقاحات كورونا

بعد الحصول على شحنات لقاحات كورونا، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن سلسلة التبريد في الوزارة لديها إمكانية في القدرة علي تخزين 140 مليون جرعة من لقاح كورونا.



مراكز توفر اللقاحات

ووفرت وزارة الصحة، أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.



واستقبلت وزارة الصحة، 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني، هدية من جمهورية الصين الشعبية، بمطار القاهرة الدولي.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استقبال مصر، 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم وأسترازينيكا، لتطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر لكونهم خط المواجهة الأول مع المرض، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وتلقت مصر 50 ألف جرعة كأولى شحنات لقاح سينوفارم القادمة من الإمارات العربية المتحدة، في 11 ديسمبر الماضي.



كما استقبلت الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم في الأسبوع الأخير من يناير المنصرم، بمطار القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية.



واستقبلت أواخر يناير المنصرم، أولى شحنات لقاح فيروس "استرازينيكا"، والتي تضم نحو 50 ألف جرعة، على متن رحلة تابعة للخطوط الإماراتية رقم "EK927"، قادمة من الهند عن طريق العاصمة الإماراتية دبي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 623 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 178774 حالة من ضمنهم 138183 حالة تم شفاؤها، و10404 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.