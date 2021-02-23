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موسيماني يحذر لاعبي الأهلي برسالة شديدة اللهجة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه تحذير شديد اللهجة إلى مدافعين الفريق، قبل مواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدير الفني، على خطورة ثلاثي فريق سيمبا التنزاني كريس موجالو  ولويس ميكوسون وميدي كاجيري قبل المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقى.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني، على عقد جلسة مع نجوم دفاع ووسط الأهلي، شرح خلالها إمكانيات اللاعبين الثلاثة الذي يعتمد عليهم فريق سيمبا التنزاني بشكل كبير ويعتبروا مفاتيح اللعب التي تجلب له الفوز لما يمتلكونه من مهارات وخبرات كبيرة.

كما طالب المدير الفني، بضرورة فرض رقابة لصيقة عليهم والحد من توغلاتهم تماما أمام مرمي محمد الشناوي لتفادي تلقى الأهداف.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الأولي قبل مباراة اليوم  برصيد 3 نقاط بعدما حقق الفوز بثلاثية نظيفة علي المريخ السوداني في الجولة الأولى يوم الثلاثاء الماضي علي ملعب القاهرة الدولي، وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني صاحب الوصافة بنفس الرصيد.

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سيمبا دوري ابطال افريقيا الأهلي

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