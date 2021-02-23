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تغيب أسبوعا.. تفاصيل العثور على جثة طفل البجلات غريقا في ترعة الرياض بالدقهلية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، اليوم العقور على جثمان طفل غريقا فى الترعة أمام كوبرى رياض بالقرية، بعد تغيبه إسبوع.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز منية النصر يفيد تغيب الطفل محمد رمضان صبرى خضر 10 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة ولايجيد الكلام منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، من أمام منزله بقرية البجلات التابعة للمركز.
وبحثت عنه أسرته ومعهم أهالي القرية في كل مكان اعتقدوا أنه وصل إليه، حتى تعاطف السيد سمير نائب الدائرة بمجلس النواب معهم وأعلن عن مكافأة 50 ألف جنيه لمن يرشد عن مكانه، بعد مرور أسبوع على تغيب الطفل عثر الأهالى على جثمانه صباح اليوم غريقا فى الترعه عند كوبرى رياض بالقرية.
وجارى تحرير محضر بالواقعة وبيان سبب الوفاة.

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