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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
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حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائنا الكرام، وتزويدهم بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة

لاتسيو X بايرن ميونيخ – الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 2
أتلتيكو مدريد X تشيلسي – الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 1   


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