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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة





لاتسيو X بايرن ميونيخ – الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X تشيلسي – الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 1







