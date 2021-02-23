متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟



بعد توفر جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تستعد وزارة الصحة، لإطلاق حملات تطعيم الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عقب فتح باب التسجيل بالموقع الإلكتروني.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن انطلاق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.



موقع تسجيل المواطنين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين، الأسبوع المقبل؛ لبدء تلقي طلبات الفئات المستحقة للقاحات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام.



تطعيم المواطنين

وحول طرق تسجيل المواطنين من كبار السن، أوضحت وزارة الصحة، أن المواطن فوق الـ 65 فيه طريقيتن للتسجيل، إما الذهاب لأقرب مستشفى تابعة للوزارة في نطاق سكنه ويسجل اسمه، أو أنه يسجل على الموقع الإلكتروني.



وتسعى الدولة المصرية، لتوفير 100 مليون جرعة للتطعيمات لمختلف طوائف الشعب.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 623 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 178774 حالة من ضمنهم 138183 حالة تم شفاؤها، و10404 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.