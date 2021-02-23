Advertisements

خلال 24 ساعة.. ضبط 12650 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (12650) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12559) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (91) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (566) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (151) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات
(1050) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رونالدو يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

منذ أقل من ساعة

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي برسالة شديدة اللهجة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

10:56 ص

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

11:30 ص

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»