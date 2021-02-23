حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائنا الكرام، وتزويدهم بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة





سيمبا X الأهلي- الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

المريخ X فيتا كلوب - الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports HD 9

بيترو أتلتيكو X الوداد الرياضي- الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 8

تونجيث X الزمالك - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 7

كايزر تشيفز X حوريا - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 8

مولودية الجزائر X الترجي الرياضي - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 7



