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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
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حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائنا الكرام، وتزويدهم بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة

الباطن X  القادسية - الساعة الثالثة إلا ربع على قناة الرياضية السعودية      
العين X    ضمك - الساعة الثالثة وعشرة عصرا على قناة الرياضية السعودية
الفتح X الاتفاق - الساعة الخامسة والثلث مساء على قناة الرياضية السعودية 
الاتحاد X  الفيصلي - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية      
النصر X  الهلال - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 

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