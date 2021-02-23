مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والقنوات الناقلة





الباطن X القادسية - الساعة الثالثة إلا ربع على قناة الرياضية السعودية

العين X ضمك - الساعة الثالثة وعشرة عصرا على قناة الرياضية السعودية

الفتح X الاتفاق - الساعة الخامسة والثلث مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد X الفيصلي - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية

النصر X الهلال - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية



