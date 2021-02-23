ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بسيناء



توصلت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، إلي قيام شخصين، بإدارة أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.





فضلًا عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنا من إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبطهم، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للأكاديمية تفيد حصول الدارسين على برامج تدريبية خاصة بمهنة التمريض ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة لبعض الجهات الحكومية – مجموعة من الكارنيهات بأسماء دارسين – مجموعة من الكتب والأوراق العلمية - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية - لوحة إعلانية وكمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية - مجموعة من الإقرارات والإستمارات بأسماء أشخاص وأوراقهم الشخصية – مجموعة من الأوراق الخاصة بجداول الإمتحانات والمحاضرات وكشف لسداد الأقساط – أكلاشيه خاص بالأكاديمية)، وكذا (جهاز كمبيوتر "بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الداله على نشاطهما" – طابعة – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

