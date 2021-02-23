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طائرة من طراز بوينج 757 تهبط اضطراريًا في ولاية يوتا الأمريكية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:10 م
طائرات بوينج
طائرات بوينج
وكالات
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هبطت طائرة من طراز بوينج 757 لشركة دلتا إيرلاينز كانت في طريقها إلى سياتل قادمة من أتلانتا بجورجيا، إضطراريًا أمس الإثنين، بعد أن لاحظ طاقم الطائرة مؤشر تحذير من مشكلة محتملة في أحد محركاتها.

 

وقالت الشركة، إن الطائرة حولت مسارها لتهبط في "سولت ليك سيتي" بولاية يوتا، بسبب "الحذر الشديد"، بحسب صحيفة "سياتل تايمز".

 

وذكرت الصحيفة، أن الطائرة هبطت بأمان، وقالت طواقم الإطفاء في المطار، إن المحرك لم يتضرر على ما يبدو.

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هبوط اضطراري طائرة من طراز بوينج أمريكا

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