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مع اقتراب شهر رمضان.. "الأورمان" تبدأ الإعداد لتوزيع كراتين المواد الغذائية بقنا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان، أنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم بدات الجمعية فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية تعمل على توفيرها من الآن لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل إن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة قنا.
واوضح فؤاد أن الجمعية بدأت فى اختيار الأصناف المقرر اضافتها فى الكرتونة والكميات حيث تهدف الى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يوما في رمضان.
واكد فؤاد، ان استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة خاصة بظهور جائحة كورونا فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية الى توسيع دائرة التوزيع لتصل الى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها.
وأشار فؤاد أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا الى ان توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة قنا يشمل جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة.

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