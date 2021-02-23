ملك أحمد زاهر تهنئ شقيقتها ليلى على نجاح مسلسلي. "في بيتنا روبوت" و"وادي الجن"

هنأت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، شقيقتها ليلى

بعد نجاحها فى مسلسلين "فى بيتنا روبوت"، و"وادى الجن".





وقالت ملك فى منشور عبر حسابها الرسمى بانستجرام: "لا يمكن للكلمات أن تعبر كم أنا فخورة بما أنجزتيه حتى الآن، كنت معاكى لحظة بلحظة وانتى بتشتغلى وتتعبي علي نفسك و بتصوري مسلسلين فى نفس الوقت والاتنين ميقلوش عن بعض فى التعب و المجهود، كنت شايفة بعيني قد ايه بتتعبي و مش بتنامي و بتجتهدي و بتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تطلعي كل واحد فيهم أحسن حاجة و فعلا تعبك مرحش عالفاضي يالولو عملتي أحلي مسلسل فالدنيا (في بيتنا روبوت) اللي مكانش في ألذ ولا أحلي منه فالدنيا و شفناكي وانتي (سارة) اللي مشاريعها فاشلة و تافهة و ملهاش فحاجة غير السوشيال ميديا تقريبا و خليتينا نصدق كل تفصيلة و نضحك علي كل إفيه و حقيقي كان أحلي مسلسل فالدنيا عملتيه و طلع حلو أوي كده عشان كمان معاكي هشام و شوشو و عمرو اللي فضلوا في ضهرك".







