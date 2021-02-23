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ملك أحمد زاهر تهنئ شقيقتها ليلى على نجاح مسلسلي. "في بيتنا روبوت" و"وادي الجن"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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هنأت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، شقيقتها ليلى بعد نجاحها فى مسلسلين "فى بيتنا روبوت"، و"وادى الجن".

وقالت ملك فى منشور عبر حسابها الرسمى بانستجرام: "لا يمكن للكلمات أن تعبر كم أنا فخورة بما أنجزتيه حتى الآن، كنت معاكى لحظة بلحظة وانتى بتشتغلى وتتعبي علي نفسك و بتصوري مسلسلين فى نفس الوقت والاتنين ميقلوش عن بعض فى التعب و المجهود، كنت شايفة بعيني قد ايه بتتعبي و مش بتنامي و بتجتهدي و بتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تطلعي كل واحد فيهم أحسن حاجة و فعلا تعبك مرحش عالفاضي يالولو عملتي أحلي مسلسل فالدنيا (في بيتنا روبوت) اللي مكانش في ألذ ولا أحلي منه فالدنيا و شفناكي وانتي (سارة) اللي مشاريعها فاشلة و تافهة و ملهاش فحاجة غير السوشيال ميديا تقريبا و خليتينا نصدق كل تفصيلة و نضحك علي كل إفيه و حقيقي كان أحلي مسلسل فالدنيا عملتيه و طلع حلو أوي كده عشان كمان معاكي هشام و شوشو و عمرو اللي فضلوا في ضهرك".


وأضافت:" عملتيلنا أكتر مسلسل مشوق فالدنيا (وادي الجن) و شفناكي و انتي (ليال) الذكية الشاطرة اللي قادرة تحل كل المشاكل بذكاء و دايما مركزة، ولا مرة حسيت إن في شبه بين سارة و ليال حقيقي بنتين مختلفين تماما مع إنك كنتي بتصوري الاثنين سوا و دي شطارتك انتي و مجهودك و تعبك بجد من كل قلبي فخورة بيكي و بحبك و هفضل دايما أتباهى بيكي و أقول أختي ممثلة شاطرة قوي".

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