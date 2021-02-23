Advertisements

مناشدات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب موجة الطقس السيء

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
Advertisements
ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة خاصة خلال سقوط الأمطار، فضلا عن عدم التواجد بالقرب من أكشاك الكهرباء، حيث تشهد البلاد موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء.
 
كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لشدة برودة الأجواء بكافة الأنحاء، فضلا عن توخى الحذر أثناء القيادة خلال تساقط الأمطار، بالإضافة لعدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي برسالة شديدة اللهجة

منذ أقل من نصف ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 20 ساعة

رونالدو يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

منذ أقل من ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 12 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

10:56 ص

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

11:30 ص

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»