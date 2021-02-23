مناشدات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب موجة الطقس السيء

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة خاصة خلال سقوط الأمطار، فضلا عن عدم التواجد بالقرب من أكشاك الكهرباء، حيث تشهد البلاد موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لشدة برودة الأجواء بكافة الأنحاء، فضلا عن توخى الحذر أثناء القيادة خلال تساقط الأمطار، بالإضافة لعدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.



