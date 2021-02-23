بصورة نادرة.. هنا شيحة تحتفل بذكرى يوم زواج والديها

احتفلت الفنانة هنا شيحه، بعيد زواج والديها ونشرت صورة لهما على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "قصه الحب الأروع في الوجود ..جعلتونا نحلم بحب موجود فقط في الاساطير مثلكما".





وأضافت هنا شيحه، خلال منشورها "في عيد زواج أمي وأبى، نظرتك لأبي وحبك اللا نهائي وعطائك المتفاني له ولنا.. حبه لكي وتفهمه لكي واحترامك واحترام خصوصيتك وتفردك".









وتابعت هنا: "علاقة حب وصداقة وتفاهم وتلاقي روحي وعقلي.. يا رب ارزقني مثلك يا ابى".







