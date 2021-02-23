شيخ قبيلة هبر جعلو: أعتذر للإمارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين

اعتذر شيخ قبيلة هبر جعلو الصومالية، إلى الدول التي تعرضت للإساءة من قبل وزير الإعلام الصومالي، المنتهية ولايته، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

وكان شيخ قبيلة هبر جعلو، قال: "لقد سمعنا تصريح الذي ادلى به وزير الإعلام الصومالي عثمان ابكر دبٌه ضمن حكومة تصريف الأعمال الصومالية التي انتهت ولايتها بانتهاء ولاية الرئيس فرماجو، هذا الرجل من أفراد قبيلتنا وتحكمه القوانين والأعراف القبلية، وبما انني سلطان لهذه القبيلة وتنطبق عليه التقاليد والأعراف أود أن أعبر عن اعتذاري".

وأضاف شيخ القبيلة: "أقدم اعتذاري لكل من أساء إليه من دول ومؤسسات أو أفراد، فإنه أساء بتصريحاته التي يدٌعي أنه يمثٌل فيها هذه الحكومة وهذا الرئيس الذي لا يزال يتشبث بالكرسي بطريقة غير شرعية أساء إلى دول الجوار مثل جيبوتي وكينيا وأخيرا إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة وهي دول تربطنا بهم علاقات تاريخية واخص بالذكر دولة الإمارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين".