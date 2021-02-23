محافظة الإسكندرية تشهد استمرار التقلبات الجوية والأجهزة التنفيذية ترفع تجمعات الأمطار



وتواصل جهود الأجهزة التنفيذية أعمال رفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من الأحياء، شملت أحياء العامرية والعجمي وشرق.



وأعلنت محافظة الإسكندرية عن أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوى الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيء، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.



وشددت المحافظة على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



علي الصعيد ذاته؛ تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.





تشهد محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الثلاثاء تساقط أمطار غزيرة وسرعة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، مع بداية نوة أمطار جديدة.