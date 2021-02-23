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بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بدأت فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية والذي تستضيفه جامعة الفيوم كل عام وتنظمه مديرية التربية والتعليم ويقوم بتحكيم المشروعات أساتذة جامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بملعب كلية الزراعة وذلك تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي وتنفيذا للإجراءات الاحترازية.

تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، واالدكتور كمال غلاب، منسق جامعة الفيوم ورئيس لجنة تحكيم المعرض وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

صرح الدكتور كمال غلاب، أن عدد المشروعات البحثية المشاركة في المعرض بلغت ٩٧ مشروعا بحثيا في مجالات علمية متنوعة شملت المجال الطبي ومجال الهندسة الميكانيكية والهندسة البيئية والروبوت والفيزياء والكيمياء والعلوم البيولوجية والعلوم السلوكية بمشاركة ١٣٩ طالب.

وأوضح سيادته أنه سيتم اختيار ١٦ مشروع من المشروعات المقدمة للتصعيد على مستوى الجمهورية ثم تصعيد الفائز منها للمنافسة على مستوى الوطن العربي ثم تصعيدها للمنافسة عالميا.

وأشار سيادته إلى أن الهدف من إقامة المعرض كل عام هو ربط الجامعة بالمجتمع المحيط والسعي لاكتشاف الطلاب النابغين في مختلف مجالات البحث العلمي، وتنمية روح المشاركة والإبداع في نفوس الطلاب في مراحلهم التعليمية الأولى، إضافة إلى أن المعرض يقدم عددا من المشروعات البحثية المميزة كل عام مما يعكس الحس العلمي لدى طلاب المدارس.


وأوضح أ.د كمال غلاب إلى أن معايير التقييم تتضمن ضرورة عرض المشكلة محل الدراسة بشكل واضح، وتحديد المراجع المستند عليها في عملية الدراسة، وترتيب الأفكار بشكل منطقي، وإيضاح الأشكال والرسوم البيانية بطريقة سليمة.


من الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم برئاسة أ.د كمال غلاب وعضوية عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة منها كلية الطب والهندسة والعلوم والزراعة والخدمة الاجتماعية والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات والتربية والتمريض.

وسيتم إقامة حفل ختام المسابقة وإعلان النتائج في نهاية اليوم.
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم
بدء فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة لطلبة المرحلة الإعدادية بجامعة الفيوم

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