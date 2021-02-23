تعرف على آليات الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل بالأقصر.. (إنفوجراف)





أكد الدكتور أحمدالسبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج كل المصريين من عمليات ورعاية وأدوية.



وتوضح "الفجر" خلال السطور القادمة آليات الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل بالأقصر من خلال انفوجراف.



- الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين



- كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة



- عمل حملات توعية بأهمية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للانتفاع بالخدمات الصحية التي توفرها المنظومة



- تأسيس المنشآت الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز



-تجهيز المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية



- ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمي الذي يسهم في حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر





