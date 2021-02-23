Advertisements

تعرف على آليات الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل بالأقصر.. (إنفوجراف)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أكد الدكتور أحمدالسبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج كل المصريين من عمليات ورعاية وأدوية.

وتوضح "الفجر" خلال السطور القادمة آليات الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل بالأقصر من خلال انفوجراف.

- الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين

- كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة

- عمل حملات توعية بأهمية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للانتفاع بالخدمات الصحية التي توفرها المنظومة

- تأسيس المنشآت الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز

-تجهيز المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية

- ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمي الذي يسهم في حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر


أخبار تهمك

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي برسالة شديدة اللهجة

منذ أقل من ساعتين

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يكافئ حكام "سموحة والمصري"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 16 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 14 ساعة

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

منذ ساعة و 17 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 4 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

12:33 م

اتحاد الكرة يكافئ حكام "سموحة والمصري"

12:59 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»