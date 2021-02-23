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حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شنت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 173 متهم وذلك على النحو التالى:
(14) بندقية آلية.
بندقية رصاص.
(32) بندقية خرطوش.
(11) طبنجة.
(142) فرد محلى.
(211) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(187) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80156) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6603) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:
(354) حكم جناية.
(24287) حكم حبس جزئى.
(4860) حكم حبس مستأنف.
(39215) حكم غرامة.
(11440) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهم، إرتكبوا (29) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (292) قضية مخدرات بإجمالى (318) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (41،993 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (13،481 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الأستروكس وزنت (6،840 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (4،269 كيلو جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت ( 1،816كيلو جرام).
كمية من مخدر هيدرو وزنت (1 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (552 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (290 جرام).
كمية من مخدر الكيتامين وزنت (175 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).
عدد (1239) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (45) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (28) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (341) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25399) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (73) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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