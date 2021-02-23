خطة وزارة الصحة للتعامل مع شلل الأطفال الجديد.. (إنفوجراف)







أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة مواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية، وتوضحها "الفجر"، خلال انفوجراف كالآتي:



- تم إدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخز الايسر بجرعة 0.5 سم عند عمر شهرين وعمر 6 أشهر، بداية من امس الإثنين الموافق 2222021 وذلك بالإضافة إلى الجرعه الحاليه عند 4 اشهر.



- اصبح التطعيم ضد شلل الاطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.



- أخطر قطاع الطب الوقائي بالوزارة، جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج الجرعتين الجديدتين.

