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خطة وزارة الصحة للتعامل مع شلل الأطفال الجديد.. (إنفوجراف)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة مواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية، وتوضحها "الفجر"، خلال انفوجراف كالآتي:

- تم إدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخز الايسر بجرعة 0.5 سم عند عمر شهرين وعمر 6 أشهر، بداية من امس الإثنين الموافق 2222021 وذلك بالإضافة إلى الجرعه الحاليه عند 4 اشهر.

- اصبح التطعيم ضد شلل الاطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.

- أخطر قطاع الطب الوقائي بالوزارة، جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج الجرعتين الجديدتين.

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