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المطران عطا الله حنا يطالب بوضع حد لمسألة احتجاز جثامين الأسرى الشهداء

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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طالب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بضرورة وضع حد لمسألة احتجاز جثامين الاسرى الشهداء حيث ان هنالك سبعة جثامين لاسرى شهداء ما زالت محتجزة حتى اليوم ونحن نطالب بضرورة الضغط على السلطات الاحتلالية لكي تقوم بالافراج عن هذه الجثامين المحتجزة لكي يتم دفنها حسب الاصول المتعارفة.


تابع " حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: ان احتجاز هذه الجثامين انما هو عمل عنصري لا انساني ولا حضاري يدل على بشاعة الاحتلال الذي يستهدف ابناءنا وهم احياء كما انه يستهدفهم بعد مماتهم.


أختتم: اننا اذ نعرب عن تضامننا مع الحركة الاسيرة كلها فإننا نعرب عن تضامننا ايضا مع عائلات هؤلاء الاسرى المحتجزة جثامينهم ونتمنى ان تعود هذه الجثامين الى اهلها بأسرع ما يمكن لكي يتم تكريمها ودفنها حسب العادات والتقاليد المتبعة في بلادنا.

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