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القبض على سائق لحيازته أجهزة للتنقيب عن خام الذهب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق وبحوزته 2 جهاز للتنقيب عن خام الذهب بالبحر الأحمر.

فقد تمكنت قوة أمنية والمعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سائق حال إستقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته 2 جهاز للتنقيب عن خام الذهب، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات لإستخدامها فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، والسيارة لإستخدامها فى النقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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