بالفيديو.. حافلة الأهلي تتحرك من مقر الإقامة متجهة إلى ملعب مباراة سيمبا التنزاني

تحركت منذ قليل حافلة فريق النادي الأهلي من مقر إقامتها متجهة إلى ملعب مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره سيمبا التنزاني.





وجاء تحرك حافلة الفريق الأحمر من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق اللقاء المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.





وحرص عدد من جماهير النادي الأهلي على مؤازرة لاعبي الفريق الأحمر خلال خروجهم من الفندق وقاموا بتشجيعهم وتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.





ويواجه الأهلي في الثالثة عصر اليوم فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.











