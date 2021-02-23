Advertisements

بالفيديو.. حافلة الأهلي تتحرك من مقر الإقامة متجهة إلى ملعب مباراة سيمبا التنزاني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:10 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
تحركت منذ قليل حافلة فريق النادي الأهلي من مقر إقامتها متجهة إلى ملعب مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره سيمبا التنزاني.

وجاء تحرك حافلة الفريق الأحمر من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق اللقاء المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

وحرص عدد من جماهير النادي الأهلي على مؤازرة لاعبي الفريق الأحمر خلال خروجهم من الفندق وقاموا بتشجيعهم وتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويواجه الأهلي في الثالثة عصر اليوم فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي برسالة شديدة اللهجة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يكافئ حكام "سموحة والمصري"

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 14 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 21 ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 14 ساعة

خلال 24 ساعة.. 4 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين

منذ أقل من نصف ساعة

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

12:33 م

اتحاد الكرة يكافئ حكام "سموحة والمصري"

12:59 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»