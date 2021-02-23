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تعرف على لقاح (سينوفارم) وإجراءات وزارة الصحة بعد استلام 300 الف جرعة من اللقاح .. (انفوجراف)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.


تأتي تلك الشحنة في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر.


وتوضح "الفجر" إجراءات وزارة الصحة بعد استلام الشحنة من خلال عدة نقاط


- تعد مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ في تطعيم الأطقم الطبية.

- لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية.

- أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

- تخضع تلك الشحنات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة.

- سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.
تعرف على لقاح (سينوفارم) وإجراءات وزارة الصحة بعد استلام 300 الف جرعة من اللقاح .. (انفوجراف)
تعرف على لقاح (سينوفارم) وإجراءات وزارة الصحة بعد استلام 300 الف جرعة من اللقاح .. (انفوجراف)

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