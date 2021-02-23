إلغاء مجازاة مسئول بريء من تهمة تعيين قيادي بمنصب رغم وجود أشقائه



ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة ش.خ.ق مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات مستعان به لمعاونة لجنة فحص تظلمات العاملين بالإدارة المركزية للرقابة المالية علي محافظات شرق الدلتا، بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من تعيين شخص بمنصب قيادي علي الرغم من وجود اشقائه يعملان بالجهات الخاضعة لرقابته وهو مخالف قانونًا، وانتهت المحكمة الي براءة ساحته من هذه التهم، مما يجب إلغاء مجازاته عنها.



وتبين للمحكمة المخالفات المنسوبة للطاعن تمثلت في أنه لم يعترض لدى فحص الشكاوى المكلف بفحصها من قبل اللجنة المُشكلة لفحص بعض التظلمات والشكاوى الواردة للجهاز المركزي للمحاسبات، على تسكين شخص رئيسًا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا على الرغم من وجود موانع قانونية لوجود شقيقين للمذكور يعملان بكلية الطب بجامعة المنصورة وهي من الجهات الخاضعة لرقابته، وأن أحدهما يشغل وظيفة قيادية بمركز طب وجراحة العيون بالجامعة وله اختصاصات مالية بهذا المركز.



وأنه لم يتخذ ذات النهج الذي انتهجه لدي قيامه بفحص باقي الحالات الواردة بذات الشكوى،، حيث أوصى بإعادة توزيع هذا الموظف بإدارة عامة أخرى بسبب أن زوجته تعمل أخصائي شئون مالية ثالث بجامعة المنصورة (الجهة التي يقوم بفحص أعمالها).



ورأت المحكمة، أن مُجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، استند إلى ارتكابه للمخالفات الثلاث، وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة الطاعن من شبهة ارتكاب هذه المخالفات، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح فاقدًا سند مشروعيته، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه.



