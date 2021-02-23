خلال 24 ساعة.. 4 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين

أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عدة قرارات مهمة خلال 24 ساعة الماضية، ومنها تخفيض 15 سلعة في معارض "اهلًا رمضان".



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة خلال 24 ساعة الماضية:



تخفيض أسعار 15 سلعة:



أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخفيض أسعار 15 سلعة، وذلك بمعارض «أهلا رمضان» التي ستبدأ أبريل القادم.



وتتضمن السلع التي سيتم طرحها بالسلاسل التجارية، والمنافذ المشاركة بالمعرض منها «الأرز، الزيت، السكر، الدقيق السمنة، الصلصة، الشاي، الفول، العدس، اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة، قمر الدين، والمكرونة».



تخفيض علي أسعار سلع يصل 35%:





وأوضحت وزارة التموين والتجارة، أن معارض «أهلا رمضان» هذا العام سوف تقدم تخفيضات كبيرة تصل إلى 35 %، بالإضافة إلى دخول 15 سلعة حيز التخفيض هذا العام.



وأضافت أن الأسعار ستكون ثابته في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.



إضافة مهنة العمالة غير منتظمة الى بطاقة الرقم القومي:



أعلنت الحكومة الموافقة على إضافة مهنة العمالة غير منتظمة، إلى بيانات الرقم القومي لتسهيل توفير كل الدعم لهم.



وكلفت الحكومة مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة للمهن المطلوب إثباتها بالرقم القومي مجانا.





إتاحة 30% من الراتب:



كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.