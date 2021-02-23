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موقعة الأهلي تتصدر الصحف التنزانية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:21 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حظيت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا،  باهتمام الصحف والمواقع الإخبارية التنزانية الناطقة باللغتين الإنجليزية والسواحلية، وأكدت جميعها أن مواجهة الأهلي حامل اللقب الإفريقي وثالث العالم، هي اختبار حقيقي لقوة فريق سيمبا العملاق المحلي في تنزانيا.

موقع «ذا سيتيزن» نشر تقريرا مطولا عن مباراة الأهلي وسيمبا، تحدث فيه عن رغبة الفريقين في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة، وتأمين بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، خاصة أن الفريقين يتنافسان على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما مع تفوق الأهلي بفارق الأهداف.

وأبرز التقرير أيضا أن كلا الفريقين شهدا تغييرات كبيرة منذ آخر مواجهة جمعتهما في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2019، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت في القاهرة ، بينما حقق سيمبا الفوز على ملعبه بهدف نظيف.

 أما موقع «دايلي نيوز» فقد أبرز تصريحات المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، التي تحدث فيها عن احترامه  لفريق سيمبا، وضرورة الاستعداد جيدا للمواجهة القوية، خاصة أن حامل اللقب يسعى إلى تأمين تأهله إلى ربع النهائي مبكرا هذا الموسم، وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي احتاج فيه الفريق للانتظار حتى آخر مباراة في دور المجموعات لحسم التأهل.

وأسهب تقرير «ديلي نيوز» في الحديث النادي الأهلي وقوته، من خلال  تصريحات «جون بوكو» مدافع فريق سيمبا التنزاني الذي تحدث عن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي في البطولات الإفريقية والألقاب التي يحملها. 

وحث المدافع «جون بوكو» جماهير فريقه على الحضور المكثف إلى ملعب مكابا لدعم سيمبا خلال مواجهة الأهلي اليوم.

أما مساعد مدرب فريق سيمبا «سليماني ماتولا»، فقد صرح بأنهم يعلمون أن الأهلي هو الفريق الأفضل، لكنهم يدركون أهمية الفوز في المباريات التي يخوضونها على ملعبهم؛ من أجل ضمان التأهل.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا، في المباراة التي تقام على استاد «مكابا» في مدينة دار السلام، ويسعى نادي القرن خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية؛ لتأكيد صدارة المجموعة الأولى، وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز، بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على حساب المريخ السوداني في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وهو الفوز الذي منح نادي القرن صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني.

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رياضة دوري ابطال افريقيا الصحف التنزانية الاهلي اخبار الرياضة

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