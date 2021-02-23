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"التجارة العالمية" تبحث شكوى هونج كونج ضد طلب أمريكا بوضع وسم "صنع في الصين"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
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وافقت هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في اجتماع عقد أمس على تشكيل لجنة للنظر في النزاع الذي أثارته هونج كونج بشأن مطالبة أمريكا لها بوضع وسم "صنع في الصين" على منتجات هونج كونج وفقا لبيان على موقع حكومة هونج كونج.


وذكرت "بلومبيرج" أنه تم تشكيل اللجنة بناء على طلب من حكومة المدينة. وأبدى 13 عضوا في منظمة التجارة العالمية اهتماما حتى الآن بالانضمام إلى اجتماعات اللجنة كأطراف ثالثة وفقا لما ذكره المتحدث باسم مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية بالمدينة في البيان.

وقال المتحدث إن وضع وسم "صنع في هونج كونج" على منتجات المدينة "لا يعد فقط توافقا مع وضع هونج كونج كمنطقة جمركية منفصلة والتزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية بل يزود أيضا المستهلكين بمعلومات واضحة ودقيقة عن أصل المنتج".



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