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خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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السبكي: تقديم الخدمات العلاجية بمركز 30 يونيو الدولي وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا



أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية أجرى 130 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال أول يوم تشغيل للمركز ضمن المنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة الجديدة في المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، تلقي المرضى الخدمات العلاجية بمركز 30 يونيو الدولي وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى تجهيز المركز على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والمستلزمات الطبية وغيرالطبية وبأحدث التقنيات العالمية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية، ووفقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأضاف، أن مركز 30 يونيو تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا في علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وتشمل الخدمات العلاجية بالمركز علاج أمراض الكلى، وإجراء عمليات الغسيل الكُلوي لمرضى الفشل الكُلوي، بالإضافة إلى جراحات المسالك البولية وجراحات وزراعة الكُلى.

وتابع السبكي: أن مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، يضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
خلال أول يوم من تشغيل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى بالإسماعيلية.. إجراء 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين

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