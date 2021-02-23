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الصحة تعلن عن موعد إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

ومن المقرر إطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال بينهما شهر لتشمل الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالنقط الفموية علي أن تتوفر التطعيمات في والوحدات والمراكز الصحية بسابين أحادي التكافؤ نمط 2.

وقد تم تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور.

وقام قطاع الطب الوقائي بأخطار جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهرين، وستة أشهر، بجرعة 0.5 سم حقناً بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر بداية من اليوم الإثنين الموافق 22/2/2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر. 

وبذلك يصبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمناً ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

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