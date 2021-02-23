ضبط متهمين لحيازتهم على إسطوانة من مخدر الهيروين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق وتاجر وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بمنطقة مدينة نصر.



فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، تاجر - مقيمان بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة قيادة السائق وملك زوجته بطريق الأوتوستراد دائرة القسم وبحوزتهما إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس - عدد 4 هواتف محمولة وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.