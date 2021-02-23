وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تلقي لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك شحنة من 300 ألف جرعة من لقاح "سينافورم" الصيني، وهي هدية قيمة من الصين في توقيت حرج تواجه الدول العظمى فيه تحديات في توفير اللقاحات لمواطنيها، تعكس الصداقة القوية بين البلدين والعلاقة المتميزة بين الزعمين، موجهة الشكر للصين على هذه الشحنة من اللقاحات.



وأكدت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني بالقاهرة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة بين مصر والصين في جائحة كورونا كانت متميزة، ومصر أظهرت تضامنا كبيرا مع الصين في قمة الجائحة، وتوالت الشحنات بين البلدين للمساعدات لمستلزمات الوقاية، ووزارة الصحة المصرية تلقت كميات كبيرة من الشحنات من مستلزمات الوقاية من دولة الصين على مدى العام الماضي وكان لها دور كبير في حماية الأطقم الطبية في ظل نقص هذه المستلزمات.



ووجهت، الشكر للشعب والحكومة الصينية على تضامنها التاريخي في ظل أزمة كبيرة عصفت بكثير من الأنظمة الصحية في العالم.



ونوهت، بأنه يمكن للمواطنين من سن 40 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة التسجيل على موقع الوزارة الذي سيتم الاعلان عنه اليوم اعتبارًا من الأحد المقبل، وستصل له رسالة نصية بتحديد موعد تلقيه للقاحات، موضحة أنه يمكن التوجه للمستشفيات التابعة للوزارة للتسجيل للمواطنين الذين ليس لديهم القدرة على تسجيل أنفسهم، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 40 موقع لتلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية وسيتم زيادتها فيما بعد.

