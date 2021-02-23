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طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:35 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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قصفت الطائرات التركية، اليوم الثلاثاء، قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبين الحين والآخر، يتعرض قضاء العمادية إلى قصف تركي، واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.

 

وكانت المذكرة، تضمنت إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

 

وتبرر تركيا عمليات القصف هذه بـ"حربها" ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الحدودية الجبلية بشمال العراق.

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كردستان العراق قصف تركي طائرات تركية

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