تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.





الأهلي يأمل في تحقيق الانتصار أو التعادل بأقل تقدير خارج الديار، من أجل فرض سيطرته على المجموعة الأولى والتي يتصدرها بفارق الأهداف عن منافسه، بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى.





ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، بعد قليل على ملعب مكابا في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وجاء التشكيل كالآتي:-





حراسة المرمى : محمد الشناوي.





خط الدفاع : محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.





خط الوسط : أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.





خط الهجوم : محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.