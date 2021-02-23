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وفاة أسطورة الدراجات النارية بسبب كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:29 م
جريسيني
جريسيني
وكالات
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علن فريق غريسيني وفاة مديره بطل العالم السابق في الدراجات النارية، فاوستو غريسيني، عن 60 عاماً، بعد صراع طويل مع كوفيد-19.


كان الإيطالي غريسيني فاز مرتين ببطولة العالم في فئة 125 خلال 12 موسماً، كمتسابق قبل أن ينتقل بنجاح إلى العمل الإداري.


ودخل غريسيني في غيبوبة مستحثة طبياً في مستشفى في بولونيا، بسبب إصابة فيروس كورونا في ديسمبر (كانون الأول).


وخرج غريسيني من الغيبوبة الشهر الماضي بعدما تحسنت حالته، لكن حدثت مضاعفات جديدة جعلته يدخل الغيبوبة مرة أخرى الأسبوع الماضي.


وقال الفريق في بيان: "الخبر الذي لم نكن نرغب أبداً في نشره، وهو لسوء الحظ الذي سنكون مضطرين لمشاركته معكم، بعد حوالي شهرين من الصراع مع كوفيد، توفي للأسف فاوستو غريسيني بعد أيام من بلوغ عامه الستين".
وأحرز غريسيني لقب بطولة العالم مرتين في 1985 و1987، وجاءت المرة الثانية بعدما سجل رقماً قياسياً لا يزال صامداً حتى الآن عندما فاز بأول عشرة سباقات في الموسم.

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