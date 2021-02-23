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طاقم تحكيم أوروجوياني يدير مواجهة الديربي بين النصر والهلال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية طاقم حكام مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري المحترفين موسم 2020-2021.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره النصر، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «مرسول بارك»، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

ويخوض الهلال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة في المقابل، يأتي النصر في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

واختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم أوروجوياني لإدارة مواجهة الديربي بقيادة إستيبان أوستوجيش ويعاونه ريتشارد ترينيداد ونيكولاس تاران، بينما الحكم الرابع هو السعودي سامي الجريس، بينما يتولى الكولومبي نيكولاس جالو إدارة تقنية الفيديو المساعد «VAR» ومعه السعودي عيسى الخيبري.

وفي إطار الجولة الـ20 أيضًا، ستكون مواجهة الاتحاد والفيصلي تحت قيادة الحكم خالد الطريس، على أن يتولى الحكم تركي الخضير مواجهة الفتح مع الاتفاق، والحكم محمد الهويش بمواجهة العين مع ضمك، وشكري الحنفوش لمباراة الباطن والقادسية.

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