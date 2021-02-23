Advertisements

نوال الزغبي تشارك جمهورها بكواليس أحدث أعمالها الغنائية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
شاركت النجمة نوال الزغبي، جمهورها بمقطع فيديو من كواليس أغنيتها الأخيرة"عقلي وقف" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".
الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.

وتقول كلمات أغنية "عقلى وقف":
ماشوفتش حد في الدنيا.. خطفني بنظرة والتانية
وأنا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية
وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل
وأنا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل
أنا عقلي وقف..مش عارفة انا مالي بجد أنا أول مرة اتخطف
قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف..علشان لو حد في يوم معرفش خلاص أهو عرف
اني بحبك.. اني بحبك
في الأول خفت قلت أهرب.. بشوفك قلبي يتكهرب
وببقا ف حالة مجنونة.. لما عنيك ليا بتقرب
دانت بقيت عندي متلازمة.. قال اتقل قال مالوش لازمة
ده وجودك عندي بالدنيا.. في بعادك يوم تقوم أزمة

أخبار تهمك

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

منذ ساعة و 6 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 15 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 23 ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

منذ ساعة

قرار عاجل من بريطانيا بشأن طائرات "بوينج 777"

منذ ساعة و 8 دقيقة

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

02:00 م

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

01:52 م

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

01:33 م

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»