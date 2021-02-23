نوال الزغبي تشارك جمهورها بكواليس أحدث أعمالها الغنائية

شاركت النجمة نوال الزغبي، جمهورها بمقطع فيديو من كواليس أغنيتها الأخيرة"عقلي وقف" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.



وتقول كلمات أغنية "عقلى وقف":

ماشوفتش حد في الدنيا.. خطفني بنظرة والتانية

وأنا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية

وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل

وأنا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل

أنا عقلي وقف..مش عارفة انا مالي بجد أنا أول مرة اتخطف

قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف..علشان لو حد في يوم معرفش خلاص أهو عرف

اني بحبك.. اني بحبك

في الأول خفت قلت أهرب.. بشوفك قلبي يتكهرب

وببقا ف حالة مجنونة.. لما عنيك ليا بتقرب

دانت بقيت عندي متلازمة.. قال اتقل قال مالوش لازمة

ده وجودك عندي بالدنيا.. في بعادك يوم تقوم أزمة



