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مهاجم المغرب مطلوب في ليفربول

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:35 م
يوسف النصيري
يوسف النصيري
الفجر الرياضي
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يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لضم الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية الإسباني في نهاية هذا الموسم.


أحرز المهاجم المغربي 23 عاماً، 17 هدفاً في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، منها 13 هدفاً في الدوري الإسباني.


في حين جذب مستوى اللاعب الرائع اهتمام عدد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، مع رفض إشبيلية لعرض قيمته 27 مليون جنيه إسترليني من وست هام يونايتد.


وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، أن ليفربول ومانشستر يونايتد طلبوا الآن من إشبيلية تحديد سعر اللاعب، لأنهم لا يزالون مهتمين بالتوقيع مع المهاجم المتألق.

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