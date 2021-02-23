وكيل "حقوق البرلمان" صفقة الصواريخ خير رد وصفعة لتنظيم الإخوان الارهابي

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية، مع التزام كل طرف بعدم التدخل في شئون الطرف الأخر الداخلية.



وأكد "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، للتعليق والترحيب بموافقة الإدارة الأمريكية علي صفقة صواريخ لمصر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل بما يدعم أمنها القومي من خلال التحديث المتواصل للأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفع الكفاءة القتالية وتنويع مصادر السلاح، مما يحقق تطلعات المواطنين في حق الاستقرار وتفعيل التنمية على أرض الواقع.



ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الصفقة خير دليل على أن القيادة السياسية في تعاملاتها الدولية تضع مصلحة الوطن وأمنه القومي فوق كل اعتبار، موضحًا أن مثل هذه الصفقات خير رد وصفعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، ودليل علي عمق وأهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

