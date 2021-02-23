Advertisements

وكيل "حقوق البرلمان" صفقة الصواريخ خير رد وصفعة لتنظيم الإخوان الارهابي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية، مع التزام كل طرف بعدم التدخل في شئون الطرف الأخر الداخلية.

وأكد "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، للتعليق والترحيب بموافقة الإدارة الأمريكية علي صفقة صواريخ لمصر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل بما يدعم أمنها القومي من خلال التحديث المتواصل للأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفع الكفاءة القتالية وتنويع مصادر السلاح، مما يحقق تطلعات المواطنين في حق الاستقرار وتفعيل التنمية على أرض الواقع.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الصفقة خير دليل على أن القيادة السياسية في تعاملاتها الدولية تضع مصلحة الوطن وأمنه القومي فوق كل اعتبار، موضحًا أن مثل هذه الصفقات خير رد وصفعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، ودليل علي عمق وأهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

أخبار تهمك

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من بريطانيا بشأن طائرات "بوينج 777"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

منذ ساعة و 9 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 18 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

منذ ساعة و 6 دقيقة

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

02:00 م

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

01:52 م

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

01:33 م

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»