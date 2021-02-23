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بعد يومين من تعويمه.. الجنيه السوداني يرتفع مقابل الدولار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
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قال متعاملون إن الجنيه السوداني ارتفع مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم بعد يومين من خفض حاد لقيمة العملة، بينما ظل السعر الرسمي مستقرا عند 375.

وأضافوا أن الدولار بلغ 370 جنيها سودانيا مقارنة بسعر تراوح بين 380 و385 أمس الاثنين.


تعد المواءمة بين أسعار السوق الرسمية والسوداء أمرا أساسيا لنجاح خفض قيمة العملة، وهو إصلاح يهدف إلى إخراج السودان من أزمة اقتصادية وحصوله على إعفاء من الديون، بحسب "رويترز" .

وقال متعاملون إن التداولات في السوق الموازية تباطأت إلى حد شبه توقف منذ خفض قيمة العملة في ظل حالة من عدم اليقين إزاء كيفية إدارة الحكومة لهذه العملية. ولجأ بعض الناس إلى البنوك لبيع دولاراتهم لأول مرة.

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