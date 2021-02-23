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"MBC مصر" تبدأ عرض مُسلسل "اختفاء" لنيللي كريم فى هذا الموعد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تبدأ قناة "MBC مصر2"، إعادة عرض مسلسل "اختفاء" الذي تقوم بطولته الفنانة نيللي كريم ونُخبه من النجوم، وذلك يوميًا في تمام التاسعة مساءً.


وتدور أحداث مسلسل "اختفاء" حول الأستاذة الجامعية فريدة المنشاوي "نيللي كريم"، التي تعيش في روسيا، وفجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها شريف عفيفي "هشام سليم"، في ظروف غامضة نتيجة عداوته مع أحد رجال الأعمال، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكنها تفاجئ بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها كزواجه من سلافه "بسمة" والتي تتورط في العديد من القضايا مع زوجها "هشام سليم" قبل إختفائه حتى تدخل في صراعات مع فريدة التي تحاول فك لغز الاختفاء.


مُسلسل "اختفاء" يجمع نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، إنعام سالوسة، وآخرين..، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

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نيللي كريم

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