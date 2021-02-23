أزمة نفسية.. التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في انتحار فتاة داخل شقتها بالهرم

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار فتاة عشرينية داخل شقتها بالهرم، وتبين أنها اقدمت عل الانتحار لمرورها بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.



وصرحت النيابة، بدفن جثة الفتاة، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة عشرينية داخل مسكنها بدائرة القسم.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد طارق.



تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم توصلت إلى أن الفتاة أقدمت على التخلص من حياتها شنقًا؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاتها.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



