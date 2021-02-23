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الليلة.. المطرب راغب علامة ضيف برنامج "كاربول كاريوكي" مع وسام بريدي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حل الفنان اللبناني راغب علامة، ضيف أولى حلقات برنامج "كاربول كاريوكي"، الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير على قناة "دبي".

حيث روج راغب علامة، للحلقة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلاَ:" حلقة جميلة وأخبار لم تسمعوا بها من قبل، اعترفت بها للإعلامي المميز وسام بريدي، في برنامج كاربول كاريوكي، الثلاثاء على شاشة تليفزيون دبي".

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة، أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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كورونا راغب علامة

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