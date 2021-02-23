إنجي علاء: "كوفيد٢٥" يحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية











اكدت مؤلفة مسلسل "كوفيد٢٥" إنجي علاء، بأن مسلسلها الذي يتم تصويره حاليا يحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية وان المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب وأنها تتمنى أن ينال اعجاب المشاهدين.







وقد اكدت انجي، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أنها قد أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١ وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.





المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.





الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.