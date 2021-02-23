اجتماع تحضيري للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

عقدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إجتماعا تحضيريا للحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال،بحضور الإدارة العامة الطب الوقائي وإدارة الرعاية الأساسية وبحضور أعضاء من الإدارة العامة الطب الوقائي بوزارة الصحة ومديري الإدارات الصحية ورؤساء أقسام الطب الوقائي بالادارات الصحية.



تناول الاجتماع مناقشة خطة عمل الفرق أثناء الحملة وكيفية الوصول إلى العدد المستهدف من التطعيم،ومناقشة زيادة أعداد الفرق لمواجهة صعوبة التنقل واتساع رقعة المحافظة مع الأخذ في الاعتبار كونها محافظة ساحلية وضربها موجه من الطقس السيء في جميع الانحاء.



كما أكدت سلام، على ضرورة العمل من أجل أن تستمر مصر خالية من مرض شلل الأطفال وأين يعمل جنود الطب الوقائي بأقصى طاقتهم ليضمنوا أن يتم تطعيم جميع الأطفال ولا يبقى طفل واحد بدون تطعيم لان أطفال اليوم هم أمل الأمة وعماد المستقبل.