غدًا.. تارا عماد ضيف منى الشاذلي على "CBC"



تحل الفنانة تارا عماد، ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك غدًا يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، المذاع على قناة "cbc" في تمام الساعة التاسعة مساءً.





تتحدث "تارا" خلال الحلقة عن أعمالها الفنية الأخيرة، من بينها مسرحية "علاء الدين" التي حققت انتشارًا كبيرًا، لذلك تروي خلال اللقاء كواليس المسرحية وكيفية التحضير لها وكيف تغلبت على خوفها من الوقوف على المسرح.





كما تكشف تفاصيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المراهقات في البرازيل، وكذلك مشاركتها في مسلسلات الفنان الكبير عادل إمام خلال الفترة الماضية.





